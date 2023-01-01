Türk Telekom Grubu ile Bridge Alliance işbirliği

Türkiye’nin en büyük entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom Grubu, Asya-Pasifik Bölgesi’nin en güçlü 36 mobil operatörünü biraraya getiren, bölgenin en büyük mobil birliği Bridge Alliance’a katıldı.

Türk Telekom Grubu, 700 milyonun üzerinde müşteriye ulaşan Bridge Alliance’da Türkiye’yi temsil eden ilk şirket oldu. İşbirliği, Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir ve Bridge Alliance CEO’su Eileen Tan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen imza töreninde duyuruldu.