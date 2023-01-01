Türk Telekom, İnternetle Hayat Kolay Projesi’ni mobile taşıdı

Türk Telekom, ülke çapında internet okuryazarlığını artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü “İnternetle Hayat Kolay Projesi” eğitimlerini mobile taşıdı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Kars’ta tanıtılan İnternetle Hayat Kolay mobil uygulaması ve web sitesi ile Türk Telekom, üç yılda 300 bin kişiyi dijital dünyaya kazandırmayı hedeflediğini açıkladı. Bakan Arslan, “Türk Telekom’un “İnternetle Hayat Kolay” projesi sayesinde insanlarımız internet okuryazarı olmanın da ötesine geçerek interneti, e-devlet kapısını ve sosyal medyayı daha rahat kullanabilir hale geliyor” dedi.