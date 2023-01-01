Türk Telekom, PİLOT ile girişimleri hızlandırıyor

Türk Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katmadeğer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının dördüncü dönem girişimleri belli oldu.

Türk Telekom İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Seçilen ekiplere sektörün en önemli isimlerinden mentorluk ve eğitim alma imkanının yanısıra iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağlayacak sermaye desteği de sağlayacağız” dedi. Değerlendirmede, Datapare, EKMOB, İnşaat Dükkanı, MentalUP, Mihmandar ve Teleporter programa katılmaya hak kazandı.

