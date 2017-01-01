Türk Telekom’a uluslararası inovasyon ödülü

Türk Telekom, kurumsal yazılım şirketlerinden SAP’ın “SAP HANA İnovasyon Ödülleri 2017” kapsamında 150 başvurunun arasından öne çıkarak “Özel Onur Ödülü”ne layık görüldü.

ABD’deki ödül töreninde Türk Telekom adına ödülü Grup Finansal Kontrol Direktörü Serkan Çağatay aldı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Türk Telekom, marka entegrasyonunun yanı sıra finansal entegrasyonu da başarıyla tamamladı. Türk Telekom gibi büyük bir yapıda kısa sürede başarıyla tamamladığımız bu süreç, uluslararası arenada da ses getirdi ve bu ödüle layık görüldük” dedi.