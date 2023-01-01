Türk Telekom’dan işyerlerine kampanya

Türk Telekom, işyerlerine yönelik sunduğu “Ücretsiz Deneme” mobil kampanyası ile kurumlara mobil deneyimini 2 ay ücretsiz deneme olanağı sunuyor.

Kurumlar, iki aylık ücretsiz deneme süresinin sonunda avantajlı tarifelerle aboneliklerine devam etme fırsatı yakalıyor. Türk Telekom Kurumsal İş Birimi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, müşterilerinin 213 bin km fiber altyapısıyla Türk Telekom farkını 3G ve 1 Nisan itibarıyla 4.5G’de de göreceğini söyledi.