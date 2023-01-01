Türk Telekom’dan kadınlara kampanya

Türk Telekom, kadın müşterilerine aylık tek seferde yapacakları 25 TL yükleme karşılığında hem her yöne haftada bir saat konuşma, hem de aylık 2 GB sosyal medya paketi hediye ediyor.

“Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın sosyal medya paketi kapsamında WhatsApp için 1 GB, Facebook ve Twitter için 1 GB olmak üzere aylık toplam 2 GB cepten internet paketi hediye ediyor. Kampanyada her yöne bir saat konuşma, her hafta 13.00 ve 14.00 saatleri arasında geçerli olurken; 2 GB data paketi 30 gün süreyle kullanılacak.