Türk Telekom’un siber güvenlik çözümüne uluslararası ödül

Türk Telekom, bugüne kadar elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

BT Mimarisi Şirketi iCMG tarafından bu yıl Hindistan’ın Silikon Vadisi olarak bilinen Bangalore’de düzenlenen “Küresel Mimari Yapı Mükemmeliyet Ödülleri” kapsamında Türk Telekom, “Siber Tehditlere Karşı Otomatik Koruma Projesi”yle ödüle layık görüldü. Bu proje ile manuel yapılan siber tehdit analizi ve önleme işlemlerinin otomatik yapılmasını sağlayan Türk Telekom, böylece sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Türk Telekom Güvenlik Operasyonları Grup Müdürü Kubilay Önder, Bangalore’deki törene katılarak Türk Telekom adına ödülü teslim aldı.