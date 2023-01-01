Turkcell Global Bilgi’ye ContactCenterWorld.com’dan iki birincilik ödülü

Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu “ContactCenterWorld.com”un Londra’da gerçekleştirdiği EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde “En İyi Self Servis” ve “En İyi Home Agent Yönetimi” kategorilerinde birinci oldu.

Kendi kaynaklarıyla geliştirdiği baştan uca laftan anlayan sesli yanıt sistemi “PromiSES”le “En İyi Self Servis”,evden çalışma modeliyle de “En İyi Home Agent Yönetimi” ödüllerini alan Turkcell Global Bilgi, böylece Kasım’da, Las Vegas’ta düzenlenecek dünya finallerine katılma hakkını da kazandı. Turkcell Global Bilgi Turkcell Kurumsal Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Seyrek Kantarlı, çok önemli birinciliklerle Türkiye’ye döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.