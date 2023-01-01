Turkcell yeni mağazalarıyla alışveriş deneyimini geleceğe taşıyor

Turkcell geleceğin alışveriş deneyimini bugünden sunmaya başlıyor.

İlk olarak 73 mağazada hayata geçirilen uygulamalar sayesinde müşteriler dijitalleşen mağazalarda hızlı, güvenli, rahat ve konforlu alışverişin keyfini sürebiliyor. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Kurmaya başladığımız uçtan uca dijital altyapı, yalın tedarik zinciri ve mağazalarımızın tam kontrollü yönetimi sayesinde Turkcell’e gönül veren müşterilerimiz gittikleri her mağazada kendilerine yakışır bir hizmet alacak” diye konuştu.