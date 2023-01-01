Turkcell’den fiber hızda Türkiye rekoru

Turkcell, gerçekleştirdiği sabit şebeke hız testiyle Türkiye’de OTN tabanlı DWDM teknolojisi üzerinden tek süper kanal 1000 Gbps (1 Tbps) veri hızına ulaşan ilk operatör oldu.

Bu sayede Turkcell fiber altyapı şebekesindeki mevcut kanal hızı olan 100 Gbps (Gigabits per second) hızının 10 katına ulaşmayı başardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, test edilen teknoloji sayesinde ulaşılan hızın 33 adet HD filmi 1 saniyede taşıyabilecek kapasitede olduğunu belirtti.