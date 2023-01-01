Turkcell’den ‘Hızlı Giriş’

Hızlı Giriş teknolojisi, cep telefonu numarasını kullanıcı adı olarak kullanmanızı sağlayarak kişiye özel şifre üretiyor ve üye girişlerinin daha güvenli ve hızlı yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobile Connect ile desteklenen Hızlı Giriş teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalar yapıyor. Turkcell, dünyada Hızlı Giriş’i ilk defa kullanan operatörlerden biri olarak öne çıkıyor. Turkcell’in bu teknolojiyi kendi web siteleri ve mobil uygulamalarına entegre etmesi, Hızlı Giriş yönteminin kullanım rakamlarının da hızla artmasını sağladı. Türkiye’de 2 milyona yakın kişi tarafından kullanılan yöntem Turkcell kanallarındaki işlemlerin hızını da artırıyor.