Turkcell’den sabit internet alana 2 GB mobil internet

Hizmetlerini tek çatıda birleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, Türkiye’nin her yerinde yaygın Turkcell mağazalarında sabit internet aboneliği satışına da başladı. İnternet alan bireysel abonelere ayda 2 GB mobil internet sunulurken kurumsal abonelerse yıllık 50 GB’lık mobil internet haklarını 10 kişiye kadar çalışanlarıyla paylaşabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “1 Nisan’da 4.5G’ye geçişle beraber rekabetin yeniden şekilleneceği bir dünyada yaşamaya başlayacağız. O yüzden biz de hazırlıklarımızı çok iyi yapıyoruz. Şimdiye kadar oyun alanımızı daha çok lideri olduğumuz mobil pazar olarak tanımlıyorduk. Önümüzdeki 3 yıl içerisindeki hedefimiz ise entegre telekomünikasyon pazarının lideri olmak” diye konuştu.