Turkcell’li KOBİ’lere e-Dönüşüm’de ilk 3 ay ücretsiz hizmet

Turkcell, kurumsal müşterilerinin e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi e-Dönüşüm çözümlerine kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Turkcell ve yazılım firması FIT Solutions’ın yaptığı işbirliği kapsamında Turkcell’li şirketler özel entegratör hizmeti ayrıcalığına sahip oluyor. Şirketleri kağıt maliyetinden kurtaran ve avantajlı e-Dönüşüm çözümleri sunan FIT Solutions, 2 yıl taahhüt veren tüm Turkcell’li şirketlere; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve 10 yıl saklama hizmetlerini ilk 3 ay ücretsiz sunuyor.