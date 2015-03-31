Türkiye Finans 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Türkiye’nin öncü katılım bankalarından Türkiye Finans’ın 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

2014 yılı faaliyet raporunun sunulduğu ve Banka’nın performasının değerlendirildiği toplantıya Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Türkiye Finans Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Oğuz Kayhan katıldı. Mustafa Boydak, yılı 334 milyon TL net kar ile başarıyla tamamladıklarını belirtti: “2015 yılı içinde Bankamız 500 milyon dolar sermaye benzeri kredi kullanmayı planlıyoruz. Bunun 100 milyon dolarlık kısmını 31 Mart 2015 tarihinde ana ortağımız National Commercial Bank’tan (NBC) temin edeceğiz. Bu kredi ile sermaye yeterlilik rasyomuz daha da güçlenmiş olacaktır.”