Türkiye Finans, Findeks paketi

Findeks paketleri, Türkiye Finans şubelerinde satılmaya başlandı.

Bireylere ve kurumlara bankalardaki kredibilitesini takip etme ve iş ilişkisinde bulunacağı şahıs ve firmaların raporunu talep etme imkanı sağlayan Findeks paketleri, Türkiye Finans şubelerinde satılmaya başlandı. Türkiye Finans Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sağlam, müşterilerinin bireysel ve ticari olmak üzere 2 ayrı paket halinde satılan bu hizmet platformu sayesinde, Türkiye’nin en büyük finansal veri ağı üzerinden risklerini doğru yönetme imkanına kavuşacağını ifade etti.