Türkiye Finans’ın 2016 ilk çeyrek karı yüzde 35 arttı

Türkiye Finans, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Banka’nın Mart 2016 itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 39.1 milyar liraya ulaşırken net karı 86.7 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı ilk çeyreğinde Banka’nın toplanan fonları 22.4 milyar, kullandırılan fonları ise 28.6 milyar olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Genel Müdürü Osman Çelik, şunları söyledi: “Net karımızı geçen yıla göre yüzde 35 artırdık. Önümüzdeki dönemde katılım bankacılığı prensiplerinden taviz vermeden sektör liderliği hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.”