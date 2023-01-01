Türkiye Finans’tan 186 milyon lira kar

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında 186 milyon lira kar elde eden banka geçen yılın aynı dönemine göre net dönem karını yüzde 5.6 oranında artırdı. İlk altı aylık dönemde bankanın aktif büyüklüğü ise 37.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Wael Abdulaziz Raies, şunları söyledi: “Katılım bankacılığı prensipleriyle uyumlu, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte bu ürün ve hizmetlerimizi sunuyor olacağız.”