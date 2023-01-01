Türkiye Finans’tan katılım bankacılığında bir ilk: Fonlu Çek

Türkiye Finans, Kobi, İşletme ve Ticari tüm tüzel müşterilerine ödeme kolaylığı sunmak amacıyla sektörde bir ilke imza atarak ‘Fonlu Çek’ ürününü çıkardı.

Murabahanın çeke yüklenmiş hali olan Fonlu Çek ile Banka, müşterinin vadesi gelen çek ödemesini gerçekleştirecek, müşteri bu bedeli anlaşmış olduğu kar ve vade kapsamında taksitler halinde bankaya ödeyecek. Türkiye Finans Girişimci Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Menduh Kara, yeni ürünün Banka’nın tüm tüzel müşterilerine hitap ettiğini belirtti.