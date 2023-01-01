Türkiye Finans’tan KOBİ’lere destek

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 18 Nisan tarihinde yurtiçi piyasada ihraç ettiği 80 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.