Türkiye Finans’tan KOBİ’lere destek
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 18 Nisan tarihinde yurtiçi piyasada ihraç ettiği 80 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.
İhraç, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 2 milyar TL’lik üst tavan onayı kapsamında, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yönetim sözleşmesine dayalı olarak tamamlandı. Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “İhraçtan sağladığımız finansmanla ticaretin en önemli oyuncuları olan KOBİ’leri desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.