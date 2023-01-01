Türkiye'nin değerli markası Türk Telekom

Türk Telekom Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası oldu.

Türk Telekom,uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan ve dünyadaki en değerli telekomünikasyon markalarının sıralandığı ‘Telecoms 500’listesinde, bu yıl da ‘Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası’oldu. Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, “Değişimlerin ve yeniliklerin öncüsü olmaya ve markamızın gücünü tüketicinin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi. Aslan,Türkiye’nin dijital devrimini gerçekleştirmek için önümüzdeki 3 yılda 10 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı.