Türkiye’nin En İyi Bankası: Akbank

Dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney’nin “Awards for Excellence 2017-Mükemmellik Ödülleri 2017” kapsamında “Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü”nü geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Akbank aldı.

Böylece Akbank, Türkiye'nin bugüne kadar toplam 13 kez değerlendirmeye alındığı ve küresel bankacılık çevrelerinde büyük önem verilen ödüle 8. kez sahip oldu. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Tüm ödüllerimizin ve başarılarımızın arkasında çalışanlarımızın, işinde fark yaratan uzmanlığı ve özverili çalışmaları bulunuyor. Türkiye’nin en nitelikli, iyi eğitimli bankacılarıyla sektörümüzde fark yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.