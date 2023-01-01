TURKKOM KOBİ Kart kazandırıyor
TURKKOM KOBİ Kart sahipleri avantajlı alışverişin tadını çıkartıyor. ARTI İNDİRİM sistemine dahil olan tüm mağazalarda geçerli olan KOBİ Kartlar ile alışveriş yapanlar bütçelerini zorlamıyor.
KOBİ Kart’lar, ARTI İNDİRİM sistemine üye olan mağazalar ve dükkanlar tarafından müşterilerine dağıtılıyor. Müşteriler, KOBİ Kart’ı sadece o esnafta değil tüm sektörlerdeki üye işyerlerinde yapacağı alışverişlerde kullanabiliyor. Böylece tek bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş yapıyor. Esnaf da böylece potansiyel müşteri sayısını artırma avantajı elde ediyor. TURKKOM’un tüm Türkiye’de başlattığı ARTI İNDİRİM konseptine şu an 50'nin üzerinde ilde birçok işyeri üye olmuş durumda.