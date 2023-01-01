TURKKOM KOBİ Kart kazandırıyor

TURKKOM KOBİ Kart sahipleri avantajlı alışverişin tadını çıkartıyor. ARTI İNDİRİM sistemine dahil olan tüm mağazalarda geçerli olan KOBİ Kartlar ile alışveriş yapanlar bütçelerini zorlamıyor.