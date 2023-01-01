TurkNet ile ZTE işbirliği yaptı

TurkNet, telekomünikasyon ve ağ çözümleri donanım üreticisi ZTE ile milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı.

İşbirliğiyle TurkNet, abonelerine yüksek kalitede yenilikçi hizmetler sunmak için Türkiye genelindeki ağ altyapısında ZTE’nin donanımlarını kullanacak. TurkNet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler, işbirliğiyle müşterilerine yüksek hızda ve kalitede, düşük maliyetli hizmetler sunacaklarını söyledi. ZTE Türkiye Genel Müdürü Wang Jianbo 24 binden fazla patente sahip ZTE’nin Türkiye’de müşterisi olan TurkNet’e her zaman gerekli desteği vereceğini açıkladı.