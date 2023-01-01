TurkNet, “Özgür İletişim” ile taahhüt mecburiyetine son

TurkNet, “Özgür İletişim” anlayışıyla, “her şey dahil” mantığıyla abonelerini taahhüt vermeye mecbur bırakmıyor.

TurkNet, basın toplantısıyla tanıttığı, telekom sektöründe ezberleri bozacak “Özgür İletişim” anlayışıyla bireysel tüketicilerin ev içi iletişim ihtiyaçlarını tek ve net bir paket içerisinde, “her şey dahil” mantığıyla karşılıyor ve bunu abonelerini taahhüt vermeye mecbur bırakmadan yapıyor. TurkNet, sistemle müşterilerinin, dilediği an vazgeçebilme özgürlüğüne verdiği değeri ortaya koyuyor. “Özgür İletişim”le TurkNet, 150 GB AKN’li, hızlı, sınırsız internet, evden yurtiçi, yurtdışı, GSM ayrımı olmaksızın her yöne1000 dakika konuşmayı ayda ekonomik ve iddialı bir fiyatla tüketicilerine sunuyor. TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler “Biz yeni nesil Telekom operatörüyüz” dedi.