United Biscuits ile Yıldız Holding’e “Yılın En İyi Satın Alma İşlemi” Ödülü

Uluslararası iş ve finans dünyası dergilerinden EMEA Finance, her yıl yayınladığı EMEA Finance Ödülleri listesinin 2014 yılı sonuçlarını açıkladı.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi (EMEA) sermaye piyasalarında yılın dikkat çeken bankacılık işlemlerinin ödüllendirildiği EMEA Finance Achievement Awards’ta Yıldız Holding, United Biscuits satın alımı ile “Best M&A deal in EMEA” / “Yılın En İyi Satın Alma İşlemi Ödülü”nü aldı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen ödül töreninde ödülü Yıldız Holding Mali İşler Başkanı (CFO) Dr. Cem Karakaş ve Global M&A ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Nurtaç Ziyal aldı.