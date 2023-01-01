Vakıf Emeklilik KEP’le çocuklarınıza kesintisiz eğitim

Günümüzde iyi bir geleceğin yolu, iyi planlanmış bir eğitimden geçiyor.

Vakıf Emeklilik Kesintisiz Eğitim Poliçesi ile ebeveynlerin ya da çocukların vasilerinin vefat riskine karşı azalan teminatlı eğitim güvencesi veriyor. Geleceğini düşünen, ailesine ve çocuklarına önem veren, sağlıklı 18 ile 63 yaş arasındaki herkes 2-30 yıl süre ile KEP Sigortası’na sahip olabiliyor. Vakıf Emeklilik müşterileri, esnek teminat seçenekleri ile sigorta teminatını ve süresini de dilediği gibi ihtiyacına uygun olarak seçebiliyor.