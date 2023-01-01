Vakıf Katılım, sektörü büyütecek

Vakıf Katılım, İstanbul’u, 2 trilyon dolarlık İslami finans sektörünün merkezi yapmayı hedefleri arasına koydu.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Dünya katılım bankacılığı sektöründen yalnızca yüzde 6 pay alan Türkiye, katılım bankacılığının yaygın olarak faaliyette bulunduğu ülkeler arasında henüz olması gereken sıralamada değil. Hedefimiz sektördeki pastayı bölüşmek değil, sektörü büyütmek” diye konuştu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Yılsonuna kadar 30 şube açarak yaklaşık 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 3 yılın sonunda müşterilerimize 100 şube ve 1.200 çalışanla hizmet vermeyi öngörüyoruz” dedi.