Vakıf Katılım’ın net karı 25 milyon TL

Vakıf Katılım, 2017’nin ilk üç ayında toplam 25 milyon TL net kara ulaşırken aynı dönemde 3.78 milyar TL nakdi, 2.14 milyar TL gayrı nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 5.92 milyar TL’lik destek sağladı.

2017 yılı ilk çeyreğinde 4.43 milyar TL fon toplayan ve 3.79 milyar TL nakdi fon kullandıran Vakıf Katılım, aktif büyüklükte 2016 yılına göre yüzde 27’lik büyüme yakaladı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ülke olarak geçirdiğimiz tüm olumsuzluklara rağmen misyon ve vizyonumuzun getirdiği sorumlulukla başarılı performansımızı 2017 yılının ilk çeyreğinde de sürdürmeyi başardık” açıklamasını yaptı.