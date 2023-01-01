VakıfBank’tan enerji verimliliği finansmanı

VakıfBank, Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi Programı kapsamında ilk ESCO (Energy Service Company) finansmanını gerçekleştiren banka oldu.

VakıfBank, ESCO finansmanı kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın soğutma grubu yenileme yatırımını hayata geçirecek olan taahhüt firmasını, iki firma arasında ESCO kontratı imzalanması kaydıyla finanse edecek. İki firma arasında imzalanan kontrat ve hayata geçirilecek yatırım ile yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor.