Vestel, en iyi tasarım ödüllerini topladı

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, tasarım dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Red Dot Design Award 2017’den, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı tasarımı ile ödülle döndü.

“Vehicles and Vehicles Accessories” kategorisinde ödüle layık görülen Vestel, 5.500’ü aşkın ürün arasından seçilen şarj cihazı tasarımıyla tam not aldı. Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile daha önce aldığı Silver A’ Design Award, Plus X Design Award, Good Design Award ve Design Turkey İyi Tasarım ödüllerine, Red Dot 2017 ödülünü ekleyerek, dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu.