Vestel, IFA’da göz doldurdu

Vestel’in 3 bin metrekarelik standında sergilediği 730 ürünü IFA’da katılımcıların ilgisini çekti.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, şunları söyledi: “2016 yılının durgun ekonomi şartları altında ihracat yaptığımız ülke sayısını 152’ye çıkarıp yüzde 24 büyüme yakalayan bir marka olarak yeni ürünlerimiz ve hizmetlerimizle IFA’da yine büyük ilgi görüyoruz. Avrupa pazarının beyaz eşya alanındaki ilk 5 üreticisinden biri olarak, tasarım ve teknolojinin yanısıra enerji tasarrufuna da büyük önem veriyoruz.”