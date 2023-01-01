Vodafone harcadıkça kazandırıyor

Vodafone’un faturasız aboneleri için sunduğu, harcadıkça kazandıran geleneksel “Yükle Harca Kazan” kampanyası, zenginleştirilen fırsatlarıyla başladı.

Herhangi bir katılım ücretinin olmadığı kampanya kapsamında 16 Aralık’a kadar yükleme yapan ve yükledikleri TL’leri harcayan Vodafone Faturasızlar, 1 GB mobil internet veya Vodafone’lularla 1000 dakika hediye kazanıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, abonelerinin her yıl değişen mobil ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak bu yıl kampanyaya data promosyonu da eklediklerini söyledi.