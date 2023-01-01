Vodafone ile Türkiye’de bir ilk

Vodafone, mağazalarında uluslararası para transferi hizmetini başlattı.

Mobil finansal servislerini Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile tek çatı altında toplayan Vodafone, servis sağlayıcısı MoneyGram/Gönder-al işbirliğiyle mağazalarında uluslararası para transferi hizmetini başlattı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Türkiye’de bu hizmeti sağlayan ilk ve tek operatör olmakla beraber yalnızca Vodafone abonelerine değil tüm operatörlerin abonelerine bu hizmeti sunuyoruz” dedi.