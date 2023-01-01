‘Vodafone'lu esnafa avantajlı tarife

Vodafone, esnaf için avantajlı tarife ve paketler hazırladı.

Vodafone’un esnafın dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve artan internet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği “İşini Bilen Esnaf Tarifeleri” ayda 30 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma sunulurken “Esnaf S” 3 GB, “Esnaf M” 5 GB, “Esnaf L” 7 GB ve “Esnaf XL” paketi 9 GB internet kotasına sahip bulunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söylüyor: “Enafımızın dijitalleşmenin sunduğu çözümlerle işini geliştirmesi ve interneti dilediği gibi kullanabilmesi en önemli önceliğimiz."