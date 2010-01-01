Vodafone pil ömrünü 10 yıl uzatan teknolojiyi tanıttı

Nesnelere özel şebekeler kurularak 200 KHz gibi çok dar bantlarda geniş alanlara hizmet verilmesini sağlayan Darbantta Nesnelerin İnterneti (Narrowband Internet of Things-NB-IoT) teknolojisi, Türkiye’de ilk kez Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde sergilendi.

Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan teknoloji, mevcut mobil şebekeler üzerinde de kullanılımıyla sanayide ilgi görüyor. Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, NB-IoT teknolojisiyle çok daha fazla cihazı Nesnelerin İnterneti’ne bağlamanın mümkün olacağını anlattı.