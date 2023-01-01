Vodafone Türkiye’den ulusal genişbant için yatırım

“Türkiye’nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu” isimli rapor yayımlandı.



Vodafone’un desteğiyle Axon Danışmanlık tarafından Türkiye’nin dijital performansında belirleyici olacak “Ulusal Genişbant Politikası”na ilişkin öneri ve değerlendirmelerin yer aldığı “Türkiye’nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu” isimli rapor yayımlandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Ulusal bir genişbant politikasının oluşturulması, güçlü Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir anahtar. Biz de Vodafone Türkiye olarak bu gelecek için yatırımlarımızı kesintisiz olarak kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

