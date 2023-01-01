Vodafone ve Huawei İstanbul’u teknoloji şehri seçti

Vodafone ile Huawei, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan ‘TechCity’ (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul’u teknoloji şehri olarak seçti.

Vodafone Türkiye ve Huawei, projeyle İstanbullular’ın günlük hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunacak. Projeye, Vodafone ve Huawei arasında İstanbul’da imzalanan iyi niyet sözleşmesiyle start verildi. Sözleşmeyi, Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt ile Huawei Global Kablosuz Şebeke Ürünleri Pazarlama Direktörü Yang Chaobin imzaladı.