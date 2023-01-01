Vodafone, VoWiFİ teknolojisini hizmete sunuyor

Vodafone, mobil teknolojilerle abonelerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisini devreye sokan Vodafone, abonelerine WiFi bağlantısı olan her yerden yüksek ses kalitesi ile hizmet sunacak. Vodafone VoWiFi’yi kullanmak için herhangi bir ek uygulama gerekmiyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone aboneleri WiFi altyapısı olan her yerde yüksek kalite ses hizmeti alabilecek” dedi.