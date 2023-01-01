Vodafone’dan işletmelere internete dönüşen dakikalar

Kurumsal müşterilerini yarının ihtiyaçlarına bugünden hazırlayarak verimliliklerini teknolojiyle artırmayı hedefleyen Vodafone’un yeni Dönüşen Tarifesiyle artık kurumsal müşteriler, ihtiyaçlarına göre dakikalarını internet olarak da kullanabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye mobil iletişim sektöründe bir ilk olan Dönüşen Tarife’de bulunan her 1 dakika 1 MB olarak mobil internete dönüşebildiği bilgisini verdi.