Vodafone’dan KOBİ’lere destek

Vodafone, Red Business avantajlı servisleriyle bir yılda KOBİ’lere 14.5 milyon TL kazandırdı. Son 12 ayda 345 bin kere kullanılan ve yüksek verimlilik artışı sağlayan avantajlara ilişkin Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, şunları söyledi:

“Yoğun bir iş hayatı olan iş ortaklarımıza sunduğumuz bu avantajlarla işletmelerimizin iletişim ve temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını asgariye indirip, ceplerinde kalan parayla firmalarının verimliliğini artırmaya odaklanmalarını hedefliyoruz.”