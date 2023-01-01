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Vodafone’dan kolay ev interneti

Vodafone, sabit internet hizmetinde bir ilke daha imza atarak ücretsiz ‘Anahtar Teslim Kurulum’ hizmetini hayata geçiriyor.

‘Anahtar Teslim Kurulum’ ile Vodafone SuperNet’li olmak isteyen herkes başka hiçbir teknik ekip ya da uzmana ihtiyaç duymadan internetini en hızlı şekilde bağlatabilecek.  Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Vodafone olarak, dijital mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir ‘genişbant telekomünikasyon şirketi’ olmayı hedefliyoruz” diyor. 

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