Vodafone’dan Pazartesileri sürpriz var

Vodafone abonelerinin hatlarıyla ilgili tüm işlemleri kolayca yapabilmelerine imkan tanıyan “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması, abonelerin her Pazartesi kendilerine özel sunulan sürpriz ve özel hediyelerden birini kazanmasını sağlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Her bir abonemize bizim için değerli olduklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Biliyoruz ki abonelerimizin bizi tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri onlara verdiğimiz değer.”