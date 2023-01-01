Volkswagen Ticari Araç’tan yeni mobil site

Özellikle son yılarda ticari araç kullanıcılarının internet alışkanlıklarının mobil cihazlara yönelmesinden hareket eden Volkswagen Ticari Araç, müşterilerine maksimum fayda ve zaman sağlayacak yeni mobil sitesini yayına aldı.

Teknolojinin en güncel özelliklerine sahip yeni mobil site, markanın web sitesinde sunulan tüm kolaylıkları barındırıyor. Mart ayında yayına alınan yeni mobil site, 3 ay boyunca çeşitli kullanıcı testlerine tabi tutuldu. Son olarak Google’ın İrlanda’daki genel merkezi tarafından da incelenen Volkswagen Ticari Araç mobil sitesi, geliştirmesinin tamamlanması sonrasında güncel sürümü ile hizmet vermeye başladı.