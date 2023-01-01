Webnak kamyoncuların yüzünü güldürüyor

Yük alan ve yük vereni buluşturan online platform Webnak, üyelerine özel uygulamalarına Alpet işbirliğiyle devam ediyor.

Alpet istasyonlarından Webnak Alpet Gold Card ile alışveriş yapan nakliyeciler anında yüzde 6 indirim kazanacak. İşbirliğine özel Webnak Alpet Gold Card’lar, Webnak ofislerinden dağıtılmaya başlandı. Üyelerine yeni fırsat ve indirimler sağlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Webnak, bu kampanya ile nakliyecilerin en büyük gider kalemi olan akaryakıt alımlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.