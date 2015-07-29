Windows 10, 29 Temmuz’da piyasada

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 10 yepyeni özellikleriyle 29 Temmuz 2015’te kullanıcılarıyla buluşacak.

Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak olan Windows 10, daha kullanışlı, daha kişisel ve eğlenceli bir deneyim ile adından sözettirecek. Ayrıca, Windows 10, kullanıcılara tabletten telefona, dizüstü bilgisayardan masaüstü bilgisayara ve hatta XBOX’a kadar tüm cihazlarda aynı deneyimi sunacak ve tüm cihazlar için tek platform olarak çalışacak. Windows 10, 190 ülkede aynı anda kullanıcılarla buluşacak.