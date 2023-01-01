Windows Hello sizi göz bebeğinizden tanır!

Daha çok kişiselleştirme imkanı sunarak kesintisiz bir Windows deneyimi hedefleyen Windows 10’un özelliklerinden biri de kullanıcıyı parmak izi ve gözbebeğinden tanıyan Windows Hello uygulaması olacak.

Windows Hello ile Windows 10 daha kişisel ve daha güvenli hale gelecek. Güvenlik düzeyini de yükselten uygulama ile sanal dünyada alışverişten finans bilgilerine kullanıcının güvenliği korunmuş olacak. Microsoft Türkiye Windows İş Grubu Yöneticisi Kadir Şener, “Windows Hello ile Windows 10’la çalışan yeni cihazlarınıza yalnızca yüzünüzü gösterir ya da parmağınızla dokunursunuz, cihazınız sizi hemen tanır” dedi.