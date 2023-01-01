Xerox uyarıyor: kişiye özel içerik hazırlayın

Xerox’un kişiye özel baskı pazarına yönelik yaptığı araştırma sonuçlarına göre; tüketiciler kendilerine hitaben yazılmış postaların yüzde 70’ini açıyor.

Açılan kişiye özel postaların yüzde 79’u en az bir dakika boyunca inceleniyor. Xerox analistleri, kişiye özel posta uygulamalarında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda kılavuz niteliğinde 3 öneri sunuyor: İçeriklerinizi kişiselleştirin, dijital medya ile kişiye özel postayı entegre edin, iletişimin sürekliliğini sağlayın.