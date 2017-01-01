Xerox’lar artık 35 dile çeviri yapacak

Xerox 111 yıllık tarihinin en kapsamlı teknoloji duyurusunun Türkiye ayağını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Etkinlikte Xerox, Türkiye’de kullanıma sunacağı, geleceğin ofis asistanları olarak tanımlanan son teknoloji 29 yeni ürün ve çözümünü tanıttı. Xerox’un yeni yazılım platformu ConnectKey 2017’nin çalışma yaşamına getireceği yeniliklerin tanıtıldığı etkinlikte, Xerox’un yeni ofis asistanlarının Türkçe dahil 35 farklı dile saniyeler içinde doküman çevirisi yapabilme özelliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Xerox Türkiye Genel Müdürü Burak Özer, “Xerox ConnectKey teknolojili ofis asistanları, yeni nesil bir çalışma anlayışının kapılarını aralıyor” açıklamasını yaptı.