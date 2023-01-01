Yamankaradeniz: Markalar için yenilikler var

Kemal Yamankaradeniz, yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yeniliklerini özetledi:



Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yeniliklerini ‘Markalar’ yönünden özetledi: “Tescil süresini kısaltmak amacıyla bültendeki ilan süresi 3 aydan 2 aya indirildi. Markaya sahiplerinden, benzer marka başvurularına yapacakları itirazlarda markayı kullandıklarına dair belgeler sunması istenebilecek. Uzun yıllardan beri grup şirketleri arasında veya anlaşmalı taraflarca aynı veya yakın benzer markanın kullanımı sorunlu bir alan olmaktan çıkmış, bu tür markaların kullanımına ve birbirine engel olmadan tesciline (veya devrine) olanak sağlandı.”