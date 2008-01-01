Yapı Kredi, engelleri kaldırıyor

Yapı Kredi “herkese eşit bankacılık” ilkesi doğrultusunda 2008 yılında başlattığı, sektörün ilk ve en kapsamlı Engelsiz Bankacılık programını zenginleştirmeye devam ediyor.

Türkiye’deki engelli vatandaşların finans sektörüne erişimini kolaylaştıran uygulamalara imza atan Yapı Kredi, Engelsiz ATM sayısını 2 bin 242’ye yükseltti. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “8 yıldır engellilere yönelik çağrı merkezi, online chat hizmetleri, Engelsiz ATM’leri ve engelli kullanıcıları göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz teknolojik uygulamalarımızla çok kanallı bir program yürütüyoruz” dedi.